Петербуржцам и туристам предложили новый экскурсионный маршрут

С 23 по 27 мая экскурсия будет проводиться бесплатно

В Санкт-Петербурга открывается новый пешеходный маршрут под названием «Храмы Невского проспекте». Петербуржцы и гости города на Неве смогут узнать историю сразу четырех храмов в центре Северной столицы.

«Мы разработали маршрут не только для горожан. Одна из задач – развитие поломнического туризма. Нам бы хотелось, чтобы паломники из разных стран мира приезжали к нам в город и могли узнать об истории храмов в нашем городе», — цитирует начальника сектора региональных и международных проектов комитета по развитию туризма Александра Мартынова «Петербургский дневник».

Участники экскурсии посетят базилику святой Екатерины Александрийской, Казанский собор, Лютеранскую церковь Святых Петра и Павла, а также Армянскую церковь Святой Екатерины.

Организаторы экскурсии отмечают, что история храмов будет подаваться жителям и гостям города в светских традициях и без навязывания какой-либо религии.

С 23 по 27 мая экскурсия будет проводиться бесплатно.

23, 24 и 25 мая группы по 20 человек будут собираться возле памятника Барклаю де Толли, возле Казанского собора. Начало маршрута – 13:00. 26 и 27 мая экскурсии будут проводиться два раза в день. В 13:00 и 15:00.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо получить приглашение в городском туристско-информационном бюро Петербурга на Садовой улице.