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21 Май, 2018


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В Гатчине появится памятник Александру II

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в: Новости
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Соответствующее решение приняли на заседании Российского исторического общества

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге в понедельник, 21 мая, на киностудии «Ленфильм» состоялось расширенное заседание Российского исторического общества под председательством Сергея Нарышкина, пишет РИА ФАН.

В ходе заседания было принято решение, что в честь 200-летия со дня рождения императора Александра II в его резиденции в Гатчине появится памятник.

Одно из главных условий композиции – отсутствие коня. Нарышкин предложил, что император должен восседать на троне. Так много лет назад видел образ государя скульптор Паоло Трубецкой.

Члены общества также вспомнили заслуги Александра II во внутренней и внешней политике. К примеру, в 1861 году в ходе гражданской войны в США российский император открыто поддерживал Север. Именно он отдал распоряжение направить флот к побережьям США, тем самым отечественная эскадра выполнила роль гаранта безопасности Америки.

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