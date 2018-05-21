В Кировском районе на 29 детских площадках появились новые светильники

Всего в 218 году привести в порядок планируется 315 игровых зон для детей

С начала году СПб ГУП «Ленсвет» установил 90 новых светильников на 29 игровых площадок для детей в Кировском районе. Это позволит обеспечить безопасное пребывание там для всех вечером.

Как сообщает пресс-служба предприятия, всего в 218 году привести в порядок планируется 315 игровых зон для детей, деньги предоставят за счет городской казны.

«На сегодняшний день в Калининском и Невском районах ведутся строительно-монтажные работы на 12 детских и спортивных площадках, предназначенных для маломобильных групп населения», — отметили в пресс-службе ГУП «Ленсвет».