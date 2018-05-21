В Петербурге составили список адресов, по которым у деревьев удалены кроны

Жители Северной столицы обеспокоены практикой «омолаживания деревьев»

Активисты движения «Красивый Петербург» подготовили интерактивную карту со списком адресов, по которым власти проводят обрезку крон деревьев.

Как заметили общественники, петербуржцы серьезно обеспокоены распространением подобной практики в городе – у деревьев срезают кроны, проводя «омолаживающую обрезку» или «остолбление».

На подготовленной карте расположены точки, при нажатии на которые можно увидеть адрес, а также ссылку на фотографию при ее наличии.

Активисты пообещали, что список подготовленных адресов во вторник, 22 мая, отправится в Комиссию по экологической защите Законодательного собрания города на Неве.

Петербуржцев призывают помочь в составлении карты под названием «Карты повреждений зеленых насаждений». Фотографии с места событий и адреса общественники предлагают присылать им.