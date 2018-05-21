жк днепропетровская 37

21 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

В Петербурге составили список адресов, по которым у деревьев удалены кроны

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Жители Северной столицы обеспокоены практикой «омолаживания деревьев»

Фото: «Красивый Петербург»

Активисты движения «Красивый Петербург» подготовили интерактивную карту со списком адресов, по которым власти проводят обрезку крон деревьев.

Как заметили общественники, петербуржцы серьезно обеспокоены распространением подобной практики в городе – у деревьев срезают кроны, проводя «омолаживающую обрезку» или «остолбление».

На подготовленной карте расположены точки, при нажатии на которые можно увидеть адрес, а также ссылку на фотографию при ее наличии.

Активисты пообещали, что список подготовленных адресов во вторник, 22 мая, отправится в Комиссию по экологической защите Законодательного собрания города на Неве.

Петербуржцев призывают помочь в составлении карты под названием «Карты повреждений зеленых насаждений». Фотографии с места событий и адреса общественники предлагают присылать им.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X