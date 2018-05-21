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21 Май, 2018


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ВЦИОМ: Виталий Мутко стал антилидером по популярности у россиян

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в: Новости
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Он широко известен, но отнюдь не любим

Виталий Мутко
Фото: Александр Мысякин

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал в интервью НТВ, какие вновь назначенные вице-премьеры и члены правительства РФ пользуются популярностью у россиян, а какие – нет. Так, безусловным антилидером симпатий граждан стал Виталий Мутко, курирующий строительную отрасль.

«Антилидер тоже есть — это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных», — подчеркнул Валерий Федоров.

О том, что Виталий Мутко поменяет спорт на стройки, стало известно 18 мая. Кандидатуру внес премьер Дмитрий Медведев.

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