ЗакС может переписать закон «о тишине»: за счет дневных часов

Любителям ремонта придется брать обеденные перерывы

Депутаты фракции ЛДПР в ЗакСе решили в очередной раз переписать так называемый городской закон «о тишине». Народные избранники уверены, что существующих ограничений для шумных соседей (с 20. 00 до 8 утра) не достаточно. Теперь парламентарии хотят запретить включать громко телевизор, кричать, передвигать мебель и ремонтировать жилье еще с 13.00 до 15.00 днем. Проект документа размещен на сайте городского парламента, сообщает «Фонтанка».

Бороться за тишину парламентарии намерены, в частности, не только в больницах, диспансерах, санаториях, домах отдыха… но в многоквартирных жилых домах, а также в нежилых помещениях общего пользования. Впрочем, наказывать рублем любителей пошуметь будут пока еще по прежним расценкам. Это до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц, и до 200 тысяч для юридических компаний и организаций. Для застройщиков ценник выше: до 1 млн рублей.

Отметим, что конкретный размер штрафа в каждом случае определяется судом с учетом «тяжести преступления»: громкости звука, продолжительности шума и т.д.

Как поясняют в ЛДПР, подготовить документ народные избранники решили после многочисленных обращений молодых семей с детьми и пенсионеров. Они нуждаются в обеденном «тихом часе».

Отметим, что, для тех, кто днем отдыхать не хочет, и, наоборот, активно бы подремонтировал квартиру, например, во время отпуска, не все так страшно. Дело в том, что добиться штрафа для шумного соседа очень сложно. В 80% случаев полицейские, которые должны составлять протоколы о подобного рода нарушениях, выезжать на место отказываются. Бывает и такое, что сотрудники правоохранительных органов появляются в доме через 2-3 часа, когда уже никто не шумит, и заявитель оказывается в глупом положении. При этом если дело все же и дойдет до суда, то рассматриваться вопрос будет не менее полугода.