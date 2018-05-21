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21 Май, 2018


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Ленобласть обещает завершить подготовку дорог к ЧМ-18 к 26 мая

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в: Новости
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К мундиалю в области ремонтируется 31 км дорог

Дорожные подрядчики до 26 мая должны завершить все основные работы по ремонту региональных дорог в посёлке Рощино, где будет базироваться сборная Хорватии по футболу, потребовал глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

«Уложено новое покрытие, устанавливаются знаки и завершается обустройство тротуаров. В субботу проводим контрольную встречу со всеми подрядчиками, работающими в том числе и на муниципальных контрактах. К этому времени все недочеты, касающиеся благоустройства, должны быть устранены», — обещает чиновник и поручает ГКУ «Ленавтодор» и Рощинскому ДРЭУ усилить контроль за производством работ.

Всего к ЧМ-2018 в Выборгском районе Ленобласти обновляется, в общей сложности, 31 километр участков областных трасс: «Подъездов к Зеленогорску», «Ушково — Гравийное» и Рощинского шоссе.

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