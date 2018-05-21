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21 Май, 2018


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В Петербурге подпишут соглашение о модернизации заводов Рязанской области

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в: Новости
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Объем инвестиций в проект превысит 200 млн рублей

Церемония подписания инвестиционного соглашения о развитии станкостроения и модернизации заводов Рязанской области между АО «Балтийская Промышленная Компания» и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым состоится в Петербурге 24 мая. Мероприятие пройдет на территории научно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР на проспекте Культуры 49А.

Соглашение касается станкостроительного завода «Саста» и «Сасовского литейного завода», которые вошли в состав «Балтийской Промышленной Компании» в октябре 2017 года.

Планируемые совокупные инвестиции в модернизацию и расширение производств составят более 200 млн. руб. в 2018-2019 годах. В процессе реализации проектов планируется создание высокотехнологичных рабочих мест.

В рамках модернизации планируется техническое переоснащение Сасовского литейного завода – закупка и установка нового современного оборудования, и, как результат, увеличение проектной мощности завода до 250 тысяч кг чугунного литья в месяц, что позволит производить крупногабаритные отливки для машиностроительной отрасли России.

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