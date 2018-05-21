Один из старейших подрядчиков Петербурга «Спецтрест №27» подал иск о своем банкротстве

Дата рассмотрения заявления еще не назначена

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению заявление о запуске процедуры банкротства в отношении одного из крупнейших субподрядчиков Петербурга ОАО «Спецтрест №27». Компания сама инициировала обращение, а до этого проработала на рынке Северной столицы свыше 40 –лет с такими объектами, как гостиница «Интурист» и «Советская».

Как сообщил «Фонтанке» заместитель директора «Спецтрест №27» Анатолий Швец, заказчики задолжали предприятию свыше 85 млн рублей, из-за чего и возникли проблемы.

По словам собеседника интернет-газеты, у подрядчика нет длинного кредитного портфеля, нет спонсора.

«Сорок лет на этом рынке работаем и такого не видели. Все пережили, и бандитов, и кризисы, но такого, как сейчас, — никогда не было», — заявил Анатолий Швец.

При участии «Специализированнго треста №27» в свыше 10 регионов РФ возвели более 5 тысяч объектов: как жилья, так объектов социальной инфрастуктуры.

В Петербурге, в том числе, силами компании были возведены здание Центробанка на проспекте Революции, институт «Гипротранс», гостиницы «Интурист» и «Советская», больница имени Вавилова.

Дата рассмотрения заявления еще не назначена.