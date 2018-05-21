Стало известно, где в Петербурге построят два новых автовокзала

В перспективе городу нужно еще больше таких объектов

В Смольном прошло совещание по перспективам развития транспортной системы Северной столицы на период до 2020 года. Чиновники обсуждали, в частности, транспортно-пересадочный узел «Купчино», в рамках которого в городе должны появится

станция метрополитена, железнодорожная станция, остановки трамваев, троллейбусов, автобусов, автовокзал.

Первый заместитель главы КГА Александр Тетерин рассказал, что под автовокзал «Южный» уже подобрана территория. Это надел на территории квартала 15 Московского района восточнее проспекта Юрия Гагарина. Для проекта уже утвержден ППТ.

С учетом местоположения пятна здесь можно будет обеспечить транспортную доступность вокзала (Дунайский и Витебский проспекты). А автобусы смогут отправляться на федеральные трассы (М-10 «Россия», М-20 «Санкт-Петербург — Псков», М-11 «Нарва»).

Кроме того, отсюда можно будет уехать в Тосно, Гатчина, Коммунар, Лукаши, Ям-Ижора, Федоровское, Саблино, Поповка, Никольское, Ульяновка, Лодейное Поле, Бокситогорск, Тихвин и др.

«В перспективе маршрутная сеть автовокзала предусматривает межрегиональное и международное сообщение по новгородскому, псковскому, таллинскому, прибалтийскому направлениям, а также со странами восточной и центральной Европы», — отметили в пресс-службе Игоря Албина и добавили, что в южном направлении в перспективе потребуются и больше вокзалов.

На севере города также подобрана площадка для нового вокзала. Это надел в поселке Парголово на проспекте Энгельса. Пятно расположено в непосредственной близости от проспекта Энгельса и КАД.

Впрочем, когда конкретно будут возведены объекты, и какие на это предоставляются средства, в пресс-службе Игоря Албина не уточняют.

При этом ранее сообщалось, что Смольный одобрил концепцию создания автобусного вокзала «Южный» на Витебском проспекте — напротив станции метро «Купчино», где инвестору хотели передать 4,4 га земли.

Предполагалось, что на этих участках можно будет возвести около 80 тыс. кв. м недвижимости, то есть создать полноценный многофункциональный комплекс. Сам вокзал должен быть оборудован пятью перронами прибытия и 12 перронами отправления на три сотни автобусов. Суточный трафик по расчетом должен был составить около 12 тыс. человек.

Вокзал обещали взвести за 3 года.

Автовокзал рядом со станцией метро «Парнас» хотели построить еще в 2008 году — тогда Градсовет одобрил проект многофункционального комплекса на 300 тыс. кв. м недвижимости с гостиницами, офисами и спортцентром. Отдельный участок был выделен в соцнагрузку. Инвестор, ООО «Сидней», тогда связанный с генподрядчиком STEP, должен был построить автовокзал на 2 тыс. человек с перронами и дебаркадером для туристических автобусов. Автошаттлы должны были гонять с Парнаса в Карелию и Финляндию. Проектировщики заявляли, что вокзал будет отправлять 205 междугородних и международных автобусов в сутки и 220 пригородных. В проект «Сидней» планировал вложить 150 млн долларов.

Однако спустя два года STEP продала проект.

Новыми владельцами «Сиднея» стали господа Илхам Шукюр Оглы Гаджиев и Эльшан Киржанов, которые ранее работали в ООО «СКИТ НА ДУНАЙИСКОМ». В итоге компания просто снесла около 2,5 тыс. гаражей и начала экстренно переуступать права аренды афиллированным компаниям.