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22 Май, 2018


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Полтавченко попросили обеспечить пассажиров метро дополнительным транспортом

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в: Новости
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Алексей Цивилев считает, что горожанам необходим дополнительный транспорт в случае ЧП

Фото: википедия

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил губернатора города Георгия Полтавченко принять меры по обеспечению дополнительной перевозки пассажиров в случае внезапного закрытия той или иной станции метрополитена.

В последнее время, как отметил Цивилев, подземка часто оказывается недоступна для входа и выхода из-за «обнаружения бесхозных предметов».

«Учитывая сложившуюся ситуацию и принимая во внимание предстоящее проведение в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу, предлагаю реализовать комплекс дополнительных мер при закрытии станций метрополитена более чем на 1 час», — отметил Цивилев в своем обращении.

Депутат также призвал позаботиться о пассажирах, которые по каким-то причинам оказываются отрезаны от быстрого подземного сообщения.

«Предлагаю рассмотреть возможность усиления движения наземного общественного транспорта в районах, прилегающих к закрытым станциям метро, с оперативным донесением соответствующей информации до граждан», — подчеркнул Цивилев.

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