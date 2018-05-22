В Петербурге трамвайную подстанцию признали памятником

Здание на Лесном проспекте стало региональным памятником

Здание трамвайной подстанции в Выборгском районе Санкт-Петербурга признали региональным памятником. Об этом рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП),

Здание Выборгской подстанции городского трамвая располагается на Лесном проспекте и считается у специалистов образцом промышленной архитектуры XX века, построенного в стиле модерн.

Из этой подстанции с 1907 года выходили первые петербургские трамваи. В настоящее время здание продолжает использоваться по назначению.

После войны на здании Выборгской подстанции в память о героях Ленинграда была установлена мемориальная доска: «Подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда».