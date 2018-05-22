Такси в Санкт-Петербурге предлагают покрасить в белый

Легальные такси в Северной столице получат единый цвет

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга от имени губернатора Георгия Полтавченко был внесен законопроект, согласно которому единым цветом всех легальных городских такси должен стать белый.

«Для идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам покрытие наружной поверхности кузова легкового такси должно иметь белую цветовую гамму», — цитирует документ «Росбалт».

Подобная форма вступит в силу только через 180 дней после принятия. Легковые такси, которые на момент принятия закона уже будут иметь разрешение, смогут перемещаться по городу с любой окраской до окончания его действия.

«По мнению представителей профессиональных сообществ такси Санкт-Петербурга установление единой цветовой гаммы будет способствовать выводу с рынка перевозок такси нелегальных перевозчиков», — уточняется в пояснительной записке.

Также следует отметить, что проект «перекраски» такси обсуждается властями уже больше года. Ранее представители профессионального сообщества проект критиковали. По мнению перевозчиков, подобный шаг никак не отразится на качестве предоставляемых услуг и попросту не нужен.