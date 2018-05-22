Минтранс решил забрать у регионов 17 тысяч километров дорог

Дороги вернут регионам после ремонта

Правительственная комиссия по транспорту утвердила план, который ранее был подготовлен Минтрансом РФ. Согласно документу, группа региональных автодорог перейдет в федеральную собственность. Регионам эти участки вернут только после ремонта. Об этом пишут «Ведомости».

Росавтодора установил, что в федеральное ведение теперь поступит 17,572 тысячи километров автодорог. Трассы будут менять статус поэтапно до 2031 года.

В срок до 2021 года дорожники планируют вернуть уже более тысячи километров трасс с уже законченным ремонтом.

Федеральный статус достанется дороге к Керченскому мосту, трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, а также дорогам Читы и Нижнего Новгорода.