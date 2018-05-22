«Группа ЛСР» построит школу на 2 корпуса в Петроградском районе

Девелопер передаст объект городу по завершению строительства

Власти Петербурга согласились передать целевкой ОАО «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад» землю на Петровском острове под строительство школы и детсадов. Соответствующее постановление было одобрено в Смольном во вторник, 22 мая.

Как рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по инвестициям Алексей Силкин, речь идет о наделе площадью 27 тыс. кв. метров на Петровском проспекте, 33. Школу из 2 корпусов и детсады предстоит построить за 3 года для нужд возводимого девелопером ЖК «Neva Наus». Затем объекты будут переданы в казну Петербурга. В реализацию проекта застройщик вложит 1, 6 млрд рублей. За землю планируется регулярно перечислять в казну арендную плату в размере 1,5 % от кадастровой стоимости надела. Он оценен примерно в 2 млн. рублей.