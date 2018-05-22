Петербургский «Подорожник» заработает в автобусах Ленобласти до конца года

В Кудрово по новой для 47 региона системе было совершено уже более 2 тысяч поездок

Власти Ленобласти рассчитывают до конца года запустить петербургский «подорожник» на большей части автобусных маршрутов 47 региона. Об этом рассказал советник вице-губернатора по вопросам транспорта Михаил Присяжнюк.

Он отметил, что в Кудрово по новой для 47 региона системе было совершено уже более 2 тысяч поездок.

«Это показывает, что система востребована, поэтому она и дальше будет внедряться на территории Ленобласти», — заверил Михаил Присяжнюк.

Напомним, «Подорожник» в Ленинградской области официально заработал с воскресенья, 20 мая. Пилотным проектом по внедрению системы стали маршруты 596А и 692, ежедневно перевозящие 40 тысяч человек из Кудрово к станции метро «Улица Дыбенко».

Запуск «Подорожника» в Ленинградской области стал возможен благодаря четырёхстороннему соглашению, подписанному между областным управлением по транспорту, комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждением «Организатор перевозок» и холдинговой компанией «Питеравто».