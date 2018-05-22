Для особой зоны «Новоорловская» в Коломягах построят насосную станцию

Она обойдется ГУП «ТЭКу» в 250 млн рублей

Власти Петербурга согласились предоставить ГУП «ТЭКу» земельный участок в Приморском районе в Коломягах на улице Академика Харитонова, 3. На наделе возведут насосную станцию для теплоснабжения особой экономической зоны «Новоорловская».

Как отметил исполняющий обязанности председателя комитета по инвестициям Алексей Силкин, площадь участка составит 859 кв. метров. За надел ГУП «ТЭК» ежегодно будет перечислять арендую плату в бюджет в размере 1,5% от кадастровой стоимости (25 тысяч рублей). Объект возведут за 48 месяцев и передадут его в городской бюджет. Станция обойдется ГУП «ТЭКу» в 250 млн рублей.