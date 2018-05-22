жк днепропетровская 37

22 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Для особой зоны «Новоорловская» в Коломягах построят насосную станцию

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Она обойдется ГУП «ТЭКу» в 250 млн рублей

Власти Петербурга согласились предоставить ГУП «ТЭКу» земельный участок в Приморском районе в Коломягах на улице Академика Харитонова, 3. На наделе возведут насосную станцию для теплоснабжения особой экономической зоны «Новоорловская».

Как отметил исполняющий обязанности председателя комитета по инвестициям Алексей Силкин, площадь участка составит 859 кв. метров. За надел ГУП «ТЭК» ежегодно будет перечислять арендую плату в бюджет в размере 1,5% от кадастровой стоимости (25 тысяч рублей). Объект возведут за 48 месяцев и передадут его в городской бюджет. Станция обойдется ГУП «ТЭКу» в 250 млн рублей.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X