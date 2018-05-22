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22 Май, 2018


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В Невском районе парковку «Карусели» превратят в гостиницу

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в: Новости
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В КГА заверяют: посетители торгового комплекса от этого не пострадают

Власти Северной столицы дали добро ООО «Стайл-Строй» на возведение гостиничного комплекса в Невском районе в квартале 5А севернее улицы Новоселов. Соответствующие корректировки в ППТ от 2011 года были утверждены на заседании правительства во вторник, 22 мая. ООО «Стайл-Строй» обратилось с предложение откорректировать документ в конце прошлого года. По версии ППТ от 2011 года в квартале хотели построить объект, не связанный с проживанием населения, рассказал председатель КГА Владимир Григорьев.

В ответ на это губернатор Петербурга Георгий Полтавченко разглядел в документах парковку на месте потенциальной стройки и комплекс «Карусели» по соседству.

«Как люди будут парковаться там? Всем ли хватит места?», — задал вопрос градоначальник.

Владимир Григорьев пострался заверить, что никаких проблем не возникнет.

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