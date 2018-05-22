жк днепропетровская 37

22 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Прокуратуру просят помочь в возбуждении уголовного дела по особняку Веге

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Бывший завод «Пигмент» нанес ущерб памятнику и так не провел восстановительные работы

фото: пресс-служба КГИОП

КГИОП обратился в прокуратуру Невского района с требованием возбудить уголовное дело в отношении АОА «НПФ «Пигмент». В период с 2015 по 2017 годы предприятие причинило ущерб памятнику регионального значения «Особняк Веге» на Октябрьской набережной, 38. Завод, являвшийся собственником объекта с 2011 по 2017 годы, обязали провести восстановительные работы. Но предприятие так этого не сделало, продав памятник в 2018 году Setl Сity.

Первоначально возбудить уголовное дело КГИОП потребовал от сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Но там сочли, что доказательств недостаточно. Действия сотрудников ГУ МВД по Петербургу и предстоит оценить прокуратуре.

Трехэтажный особняк построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Автор здания не установлен.

Фасад дошел до настоящего времени в значительно искаженном виде, но сохранились подлинные интерьеры, решенные в характере эклектики. Художественную ценность имеют ряд парадных помещений второго этажа, вестибюль, парадная лестница.

При этом для компании Setl Сity в отношении объекта будут подготовлены новые охранные обязательства.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X