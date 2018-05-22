Прокуратуру просят помочь в возбуждении уголовного дела по особняку Веге

Бывший завод «Пигмент» нанес ущерб памятнику и так не провел восстановительные работы

КГИОП обратился в прокуратуру Невского района с требованием возбудить уголовное дело в отношении АОА «НПФ «Пигмент». В период с 2015 по 2017 годы предприятие причинило ущерб памятнику регионального значения «Особняк Веге» на Октябрьской набережной, 38. Завод, являвшийся собственником объекта с 2011 по 2017 годы, обязали провести восстановительные работы. Но предприятие так этого не сделало, продав памятник в 2018 году Setl Сity.

Первоначально возбудить уголовное дело КГИОП потребовал от сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Но там сочли, что доказательств недостаточно. Действия сотрудников ГУ МВД по Петербургу и предстоит оценить прокуратуре.

Трехэтажный особняк построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Автор здания не установлен.

Фасад дошел до настоящего времени в значительно искаженном виде, но сохранились подлинные интерьеры, решенные в характере эклектики. Художественную ценность имеют ряд парадных помещений второго этажа, вестибюль, парадная лестница.

При этом для компании Setl Сity в отношении объекта будут подготовлены новые охранные обязательства.