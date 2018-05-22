Жители Шушар выйдут на митинг из-за нехватки мест в детсадах

Мероприятие состоится 30 мая на центральной площади поселка

Жители Шушар анонсировали в социальных сетях митинг, в рамках которого граждане потребуют от властей Петербурга решить проблемы с нехваткой мест в детских садах и школах. Мероприятие состоится 20 мая на центральной площади (Первамайская,1). На митинг уже заявлено около 400 человек, сообщает NSP.

«За 5 лет в Шушарах не построено ни одного нового детского сада, при этом введено в эксплуатацию два десятка многоэтажек. Район продолжается расти и заселяться, семей становится больше, а мест — нет. Все группы переполнены, родителям предлагают возить детей в «час пик» через вечные пробки в другие концы Пушкинского района», — цитирует издание местных активистов.

По их мнению, с приходом вице-губернатора Игоря Албина застройщикам развязали руки, согласовали с десяток новых строек и даже целый масштабный проект на 32 тысячи человек, при этом ни одного нового соцобъекта не появилось.

Ранее местные активисты даже собирались перекрывать Витебский проспект во время мероприятий ПМЭФ-2018.