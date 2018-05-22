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22 Май, 2018


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Вандалы напали на котенка Фунтика и залили его краской

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в: Новости
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На фасаде дома злоумышленники оставили свой «автограф»

Фото: vk.com/cats_republic

В ночь с 21 на 22 мая в Петербурге на улице Якубовича вандалы залили краской один из символом Северной столицы – скульптуру котенка Фунтика. Об этом рассказали в социальных сетях. Злоумышленники также оставили свой «автограф» на доме №10.

Уточняется, что нападение произошло накануне Дня защиты детей, а также за две недели до дня рождения скульптуры – 8 июня.

Активисты в настоящий момент берут консультации у автора памятника скульптора Семена Платонова по очистке котенка и сохранению бронзы.

Добавим, что осенью 2016 года Фунтика пытались украсть, его с основанием выломали с постамента, но петербуржцы успели его спасти. На свое место Фунтик вернулся год назад.

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