жк днепропетровская 37

22 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Выяснилось, почему таймер на платформе метро не показывает время до следующего поезда

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Таймеры необходимы для работы машинистов, а не для пассажиров

Фото: википедия

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали, что таймеры на платформах подземки установлены не для пассажиров, а для удобства машинистов.

Устройства показывает работнику метро время, которое прошло с момента отправления последнего состава. Это необходимо для соблюдения единого графика движения поездов.

В случае определенного отклонения машинисты дольше остаются на платформе.

Представители подземки также объяснили, почему поезда периодически останавливаются в тоннелях метро. Это связано с тем, что впереди идущий состав задерживается на станции. Также это бывает из-за падения людей на рельсы, но такие случаи происходят крайне редко.

Ранее метрополитен объяснил, почему между зеленой и фиолетовой ветками подземки Петербурга нет пересадки.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X