Выяснилось, почему таймер на платформе метро не показывает время до следующего поезда

Таймеры необходимы для работы машинистов, а не для пассажиров

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали, что таймеры на платформах подземки установлены не для пассажиров, а для удобства машинистов.

Устройства показывает работнику метро время, которое прошло с момента отправления последнего состава. Это необходимо для соблюдения единого графика движения поездов.

В случае определенного отклонения машинисты дольше остаются на платформе.

Представители подземки также объяснили, почему поезда периодически останавливаются в тоннелях метро. Это связано с тем, что впереди идущий состав задерживается на станции. Также это бывает из-за падения людей на рельсы, но такие случаи происходят крайне редко.

Ранее метрополитен объяснил, почему между зеленой и фиолетовой ветками подземки Петербурга нет пересадки.