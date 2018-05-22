Выяснилось, почему таймер на платформе метро не показывает время до следующего поезда

Таймеры необходимы для работы машинистов, а не для пассажиров
В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали, что таймеры на платформах подземки установлены не для пассажиров, а для удобства машинистов.
Устройства показывает работнику метро время, которое прошло с момента отправления последнего состава. Это необходимо для соблюдения единого графика движения поездов.
В случае определенного отклонения машинисты дольше остаются на платформе.
Представители подземки также объяснили, почему поезда периодически останавливаются в тоннелях метро. Это связано с тем, что впереди идущий состав задерживается на станции. Также это бывает из-за падения людей на рельсы, но такие случаи происходят крайне редко.
Ранее метрополитен объяснил, почему между зеленой и фиолетовой ветками подземки Петербурга нет пересадки.