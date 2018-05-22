В июне откроется новый участок платной трассы «Москва-Петербург»

Участок пройдет на север по Солнечногорскому и Клинскому районам

В течение июня 2018 года в Московской области будет запущен в эксплуатацию новый участок платной скоростной дороги М-11 «Москва-Петербург». Об этом сообщает «REGNUM» со ссылкой на главу Солнечногорского района Андрея Чуракова.

Чураков рассказал журналистам, что новая трасса пройдет дальше на север по Солнечногорскому и Клинскому районам, а затем уйдет дальше в Тверскую область.

Пока участок будет работать только в тестовом режиме.

Чураков также добавил, что пока строителям в достаточной мере не удалось разгрузить Ленинградское шоссе из-за высокой стоимости проезда по участку от МКАД до дороги М-10.

После открытия новой трассы ситуация должна исправиться, считает глава Солнечногорского района.

Трасса М-11 пройдет от МКАД до КАД вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность дороги – 684 километра. Стоимость проезда составит около 2 тысяч рублей по тарифам для первой категории транспортных средств (мотоциклов и легковых авто).