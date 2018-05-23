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23 Май, 2018


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«Санкт-Петербург Арену» предали «Зениту» на 49 лет

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в: Новости
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Футбольный клуб «Зенит» подготовит стадион к ЧМ-2018

Фото: pixabay

Стадион «Санкт-Петербург Арена» перешел в управление футбольного клуба «Зенит».

Акт приемки-передачи был подписан 18 мая. Правительство передало стадион клубу на 49 лет. Сама договоренность была достигнута 15 февраля 2018 года.

Клуб будет осуществлять реконструкцию, эксплуатацию и техническое обслуживание стадиона.

С исключительное пользование оргкомитету чемпионата мира-2018 «Санкт-Петербург Арена» будет передана 30 мая.

Стадион на Крестовском острове открыли в 2017 году. На нем «Зенит» провел минувший сезон в РФПЛ. Арена также принимала матчи Кубка конфедераций и стала самой заполняемой ареной турнира.

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