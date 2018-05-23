Набережная Макарова дойдет до Малого проспекта

Соответствующий конкурс планируют объявить летом 2018 годаВ Санкт-Петербурге набережную Макарова продлят от 2-ой линии Васильевского острова до моста Бетанкура. Конкурс на планирование территории для будущей дороги Смольный объявит в июне 2018 года, пишет «Петербургский дневник».

Все документы должны быть готовы к концу 2019 года. Строительство нового участка значится в Адресной инвестиционной программе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 года. Проектирование участка практически завершено, добавили в КРТИ

Вторую очередь трассы построили к чемпионату мира по футболу. Тогда движение закрывали до 13 мая. Теперь из Петроградского района города можно попасть на Уральскую улицу (Василеостровский район). Через новый участок набережной Макарова можно выехать на ЗСД.

Водители, следующие с острова, могут заехать на набережную Макарова, а затем выехать на ЗСД с Наличной и Уральской улицы. На Петроградской стороне прямо с нового моста можно попасть на Петровский проспект, Новоладожскую улицу и Ждановскую улицу.

Продление набережной Макарова до Малого проспекта В.О., как ожидают в КРТИ, разгрузит от автомобилей Уральскую улицу.