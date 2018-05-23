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23 Май, 2018


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Возле аэропорта Пулково появится бесплатная парковка

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в: Новости
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Краткосрочная парковочная зона рассчитана на 120 легковых автомобилей

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе открылась краткосрочная бесплатная парковка. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Парковочная зона появилась в среду, 23 мая, на Пулковском шоссе по дороге в аэропорт возле Внуковской улицы.

Новая парковка рассчитана на 120 легковых автомобилей. Она будет работать круглосуточно. Общая площадь парковочной зоны – 6,5 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе организации также добавили, что позже зону бесплатной парковки будут расширять и вводить на площадке «выталкивающий» тариф на пребывание в течение 3 часов и более.

Отмечается, что оборудование парковки «Воздушным воротам Северной столицы» обошлось в 26 миллионов рублей.

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