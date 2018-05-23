Петербургские стройки проверят на чистоту перед ЧМ-2018

Особое внимание Госстройнадзор уделит объектам в центральных районах

Госстройнадзор намерен проверить до середины июня все городские стройплощадки на предмет соблюдения чистоты и вывоза строительного мусора. Застройщиков уже предупредили о недопустимости нарушений в пиковый для отрасли сезон.

Как сообщает пресс-служба ведомства, особое внимание в ходе рейдов уделят объектам в центральных районах поблизости от площадок Чемпионата мира по футболу 2018.

В Госстройндзое настаивают на том, чтобы веб-камеры появились к мундиалю не только на объектах жилищного строительства, но и всех остальных.