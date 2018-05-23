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23 Май, 2018


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У петербургских бизнесменов появилась своя Аллея

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в: Новости
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Пока что это 25 краснолистных кленов

фото: пресс-служба комитета по благоустройству

Аллея Бизнеса появилась в среду, 23 мая, в Петербурге. Она находится в Пулковском парке. Здесь высадили 25 краснолистных кленов крупные городские предприниматели.

Деревья устойчивы к непростой петербургской погоде и со временем могут достигнуть высоты в 10-12 метров.

Ухаживать за новой аллей предстоит сотрудникам предприятия «Южное». Они будут подвязывать деревья, поливать и т.д.

При распускании листва кленов имеет ярко-красный цвет, а со временем становится темно-бордовой.

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