У петербургских бизнесменов появилась своя Аллея

Пока что это 25 краснолистных кленов

Аллея Бизнеса появилась в среду, 23 мая, в Петербурге. Она находится в Пулковском парке. Здесь высадили 25 краснолистных кленов крупные городские предприниматели.

Деревья устойчивы к непростой петербургской погоде и со временем могут достигнуть высоты в 10-12 метров.

Ухаживать за новой аллей предстоит сотрудникам предприятия «Южное». Они будут подвязывать деревья, поливать и т.д.

При распускании листва кленов имеет ярко-красный цвет, а со временем становится темно-бордовой.