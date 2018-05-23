Накануне главных дней ПМЭФа в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности

Та же ситуация и в Ленинградской области

Метеорологи объявили о введении оранжевого уровня опасности в Петербурге и Ленобласти 23 и 24 мая, главные дни ПМЭФ-2018. Это означает, что велика вероятность стихийных бедствий.

Как сообщает «Фонтанка», опасения специалистов, в частности, вызывает возможность возникновения пожаров. Такие же неприятности прогнозируются для всех регионов СЗФО. В прошлый раз метеорологи предупреждали петербуржцев и жителей Ленобласти об оранжевом уровне опасности в январе из-за сильных морозов.