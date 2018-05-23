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23 Май, 2018


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В южном Кудрово построят школу и 2 детсада

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в: Новости
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На возведение объектов потребуется 2,5 года

Компании ЦДС, «Инвестторг» и «Арсенал», возводящие жилые дома в Южном Кудрово, готовы профинансировать за свой счет строительство в микрорайоне двух детских садов на 190 и 265 мест, а также школы на 825 мест. «Арсенал» уже заключил соответствующий договор с Дирекцией по комплексному развитию территорий 47 региона, два других застройщика присоединятся к соглашению к 1 июня.

Согласно решениям, принятым на совещании у заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, проектирование трех социальных объектов начнется уже этим летом, строительство сада на 190 мест стартует осенью 2018 года. В целом, возведение всех объектов в «учебном квартале» займет 2,5 года.

«Изначально предполагалось, что застройщики будут строить социальные объекты во дворах своих микрорайонов, но потом мы вместе приняли решение создать такой образовательный кластер, своего рода кампус на центральном для всех застройщиков участке. Это будет удобнее с точки зрения создания единой среды в Кудрово», — рассказал Михаил Москвин.

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