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23 Май, 2018


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На «Трехмостье» появилась «Башня Замков»: специально для молодоженов

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в: Новости
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На Поцелуевом мосту антивандальное изобретение уже успешно опробовали

Необычная металлическая конструкция появилась на «Трехмостье». Это так называемая «Башня замков», на которой только что вступившие в брак молодые люди смогут повесить замки, чтобы сбылась примета о долгом и счастливом браке. Установил конструкцию СПб ГБУ «Мостотрест». Ранее в этой организации просили молодых людей не портить внешний вид мостов замками после выхода из ЗАКСа.

Высота башни составила 2,3 м, длина – 61,5 см, ширина – 47,5 см,

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосторест», на лицевой стороне конструкции располагается декоративный замок, призывающий граждан вещать замки именно сюда, а не на перила и декоративные элементы мостов, тем самым сохраняя убранство памятников культурного наследия.

На Поцелуевом мосту антивандальное изобретение уже успешно опробовали. Стоит заметить также, что по примете, если замок пропадет, или его срежут, например, для приведения моста в надлежащий вид, то пару ждет развод.

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