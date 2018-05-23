Верховный суд разрешил Setl Сity реализовать проект «Планетоград»

Решение апелляционной коллеги вступило в силу с момента его вынесения

Апелляционная коллегия Верховного суда в среду, 23 мая, не поддержала Горсуд Петербурга и признала законным постановление правительства Петербурга от 2014 года об утверждении ППТ для компании Setl Сity по проекту ЖК «Планетоград» около Пулковских высот.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу девелопера. Как рассказали там, решение коллегии вступило в силу с момента его вынесения. Таким образом, ППТ считается на настоящий момент действующим.

Отметим, что иск от отмене ППТ подавали петербургские градозащитники и движение «Охтинская дуга».

Изначально на их сторону стал Куйбышевский районный суд, а в январе этого года Горсуд. После чего также через Горсуд в марте было оспорено разрешение на строительство первой очереди комплекса. Действие документа приостановили. В компании Setl Сity обещали тогда вернуть деньги дольщикам.

На решение Верховного суда от 23 мая градозащитники уже отреагировали.

«Проект планировки предполагает ковровую застройку парковой зоны, и фактически уничтожает Главную астрономическую обсерваторию России — признан законным. Признан, несмотря на охраняемые ландшафты, памятники ЮНЕСКО и захоронения Блокадного кольца, также попадающие в зону застройки. Несмотря на вопиющие нарушения в документации», — написал в социальных сетях парламентарий Борис Вишневский и пообещал подумать об организации городского референдума.

Депутат выразил уверенность, что собрать подписи 300 человек для народного плебисцита вполне возможно.

Как отметила одна из истиц Анастасия Плюто, решение Верховного суда все еще можно обжаловать. По ее словам, Генпрокуратура поддержала апелляционное представление прокуратуры Петербурга. Представители Минкульта на заседании отсутствовали, что еще также оставляет шансы на надежду.

Скандал с проектом «Планетоград» то тлеет, то разгорается с новой силой вот уже несколько лет. В феврале прошлого года в компании Setl Сity сообщили, что практически завершены работы по подготовке строительной площадки первой очереди жилого комплекса. Застройщик даже приступил к первому из восьми кварталов, где должны были возвести дома высотой 18 метров и общей площадью порядка 190 тысяч кв. метров, а также школу на 825 мест, детский сад на 220 мест, подземные и наземные паркинги.

Всего на 240 га Пулковских высот девелопер планировал построить 1,45 млн «квадратов» жилья.

Впрочем, приступить непосредственно к возведению жилья Setl Сity пока не может: необходимо оспорить еще в суде приостановку действия разрешения на строительство первой очереди. А вопрос о «заморозке» аналогичного документа для второй очереди рассматривается с подачи градозащитников Горсуде.