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24 Май, 2018


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Первым музеем в мире с 5G стал Эрмитаж

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в: Новости
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Новая сеть сменит технологию LTE

Фото: vk.com/hermitage_museum

Сеть 5G заработала в музее Эрмитаж. Тестировать связь нового поколения начали в среду, 23 мая, в Главном штабе культурного учреждения. Об этом пишет ТАСС.

Сеть заменит технологию 4G или LTE. Таким образом Эрмитаж станет первым в мире музеем «поколения» 5G.

Теперь посетители музея смогут передавать информацию со скоростью до 20 Гбит/c.

Отмечается, что с помощью технологии 5G сотрудники музея смогли лучше выполнять свои обязанности. К примеру, управляя роборукой, реставраторы очистили копию одной из скульптур.

«Мы уверены, что в ближайшее несколько лет, по нашим прогнозам к 2022-2023 годам активно будет развиваться технологии пятого поколения. В телеком много инвестируют, мы уверены в том, что постоянные каналы, которые существуют у «Ростелекома», являются опорой и основой для развития технологий 5G», — сказал журналистам первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

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