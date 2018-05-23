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24 Май, 2018


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Опубликованы доходы Георгия Полтавченко за 2017 год

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в: Новости
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Личного транспорта у семьи губернатора не оказалось

Фото: kremlin.ru

В 2017 году губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заработал 5,4 миллиона рублей. Данные о доходах градоначальника опубликовал Смольный.

В собственности Полтавченко шесть земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью около 3 тысяч квадратным метров.

Своей квартиры у губернатора нет, есть только квартира в пользовании. Ее площадь составляет 210 квадратных метров.

Личного транспорта у Полтавченко нет.

Доходы главы города на Неве за минувший год сократились на 800 тысяч рублей. Это показатель снижается уже второй год подряд.

Кстати, самым богатым чиновником Петербурга, исходя из налоговых деклараций, является вице-губернатор Александр Говорунов. Он за год заработал 13 миллионов рублей.

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