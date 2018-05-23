Региональный памятник – дом купца Волкова ушел с молотка

Покупателем деревянного здания на Еленинской улице стал Евгений Закопаев
Фонд имущества Санкт-Петербурга в среду, 23 мая, продал с торгов региональный памятник – деревянный дом купца Волкова, который располагается на Еленинской улице.
Дом купил один из совладельцев строительной компании «М-Строй» Евгений Закопаев. Сумма сделки – 4,6 миллиона рублей.
Торги анонсировали еще в январе 2018 года. Тогда их охарактеризовали как «аукцион по продаже одного из самых архитектурно привлекательный рубленных деревянных домом Петродворцового района», пишет «Фонтанка».
Дом был построен в конце XIX века, архитектор сооружения неизвестен. Здание принадлежало купцу 1-й гильдии, потомственному почетном гражданину Ораниенбаума Михаилу Волкову.
В 2013 году дом был расселен и заброшен. Позже там произошел сильный пожар.