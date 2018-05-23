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24 Май, 2018


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Региональный памятник – дом купца Волкова ушел с молотка

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в: Новости
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Покупателем деревянного здания на Еленинской улице стал Евгений Закопаев

Фото: citywalls.ru

Фонд имущества Санкт-Петербурга в среду, 23 мая, продал с торгов региональный памятник – деревянный дом купца Волкова, который располагается на Еленинской улице.

Дом купил один из совладельцев строительной компании «М-Строй» Евгений Закопаев. Сумма сделки – 4,6 миллиона рублей.

Торги анонсировали еще в январе 2018 года. Тогда их охарактеризовали как «аукцион по продаже одного из самых архитектурно привлекательный рубленных деревянных домом Петродворцового района», пишет «Фонтанка».

Дом был построен в конце XIX века, архитектор сооружения неизвестен. Здание принадлежало купцу 1-й гильдии, потомственному почетном гражданину Ораниенбаума Михаилу Волкову.

В 2013 году дом был расселен и заброшен. Позже там произошел сильный пожар.

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