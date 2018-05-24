В Петербурге закончили реставрацию 1-го и 2-го Садовых мостов

На переправах восстановили первоначальный парадный вид

В пресс-службе ГБУ «Мостотрест» рассказали о завершении реставрации 1-го и 2-го Садовых мостов. Перед петербуржцами переправы предстанут в первоначальном парадном виде.

В организации рассказали, что реставраторы покрыли позолотой торшеры и отдельные элементы фасадов сооружений. Всего было нанесено 3,5 тысяч квадратных дециметров сусального золота.

На мостах также устранили трещины и нанесли на переправы свежий слой краски.

Реставрировать мосты начали в декабре 2017 года. 1-й Садовый мост имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а ограждения 2-го моста считают объектом регионального значения.