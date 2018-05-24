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24 Май, 2018


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Албин: метро «Новокрестовская» и «Беговая» откроют в День города без помпы

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в: Новости
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Такова позиция губернатора Петербурга Георгия Полтавченко

НовокрестовскаяВице-губернатор Петербурга в кулуарах ПМЭФ-2018 подтвердил, что новые станции метро «Новокрестовкая» и «Беговая» будут открыты в День города, 27 мая. Но произойдет это, по словам чиновника, «скромно, без помпы».

«Мы просто запустим рабочее движение и подарим станции горожанам. Такова позиция губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Также в этот день мы поблагодарим проектировщиков, работников «Метростроя» и «Метрополитена», — сообщил Игорь Албин.

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