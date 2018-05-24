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24 Май, 2018


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Петербург и Калининград свяжут паромы

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в: Новости
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Вопрос обсудили губернаторы Антон Алиханов и Георгий Полтавченко

Фото: pixabay.com

В рамках Петербургского международного экономического форума губернаторы Петербурга и Калининграда Георгий Полтавченко и Антон Алиханов обсудили паромное сообщение, которое свяжет два города через Балтику.

Развитие круизного сообщения, как отметил градоначальник Северной столицы, между регионами станет важным проектом в ближайшие годы. Для этого есть вся необходимая инфраструктура, а именно порты.

Проект паромного сообщения уже прошел согласования в властей города на Неве. Сейчас документы изучают в правительстве Калининградской области.

Стороны в рамках ПМЭФ-2018 подписали дорожную карту развития сотрудничество до 2022 года. Петербург, по словам Полтавченко, заинтересован в поставках в Калининград лекарств и медицинского оборудования по программе бесплатного тестирования.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге с 24 по 26 мая.

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