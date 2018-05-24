Петербург и Калининград свяжут паромы

Вопрос обсудили губернаторы Антон Алиханов и Георгий Полтавченко
В рамках Петербургского международного экономического форума губернаторы Петербурга и Калининграда Георгий Полтавченко и Антон Алиханов обсудили паромное сообщение, которое свяжет два города через Балтику.
Развитие круизного сообщения, как отметил градоначальник Северной столицы, между регионами станет важным проектом в ближайшие годы. Для этого есть вся необходимая инфраструктура, а именно порты.
Проект паромного сообщения уже прошел согласования в властей города на Неве. Сейчас документы изучают в правительстве Калининградской области.
Стороны в рамках ПМЭФ-2018 подписали дорожную карту развития сотрудничество до 2022 года. Петербург, по словам Полтавченко, заинтересован в поставках в Калининград лекарств и медицинского оборудования по программе бесплатного тестирования.
ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге с 24 по 26 мая.