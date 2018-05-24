Для выхода с метро «Новокрестовская» потребуют паспорт болельщика ЧМ-2018

Все остальные пассажиры будут проезжать транзитом до «Беговой»

Вице-губернатор Игорь Албин в кулуарах ПМЭФ-2018 объяснил, почему в дни матчей ЧМ-2018 новая станция метро «Новокрестовская» будет открыта только для футбольных болельщиков. По словам чиновника, единственная причина ограничений – это фактор безопасности.

Как отметил Игорь Албин, после завершения турниров мундиаля воспользоваться станцией смогут все желающие, а специальные загораживающие конструкции будут демонтированы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли на выходе из «Новокрестовской» проверять паспорта болельщиков ЧМ-2018, Игорь Албин сказал «да».

«На «Новокрестовской» смогут выйти только болельщики. Все остальные будут проезжать транзитом до «Беговой». Выходишь из метро, идешь по правую руку от стадиона и попадаешь на пешеходный мост, а дальше оказываешься перед зонами контроля доступа», — пояснил вице-губернатор.