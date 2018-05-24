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24 Май, 2018


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Бондаренко поручил штрафовать за плохую уборку дворов Петербурга

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в: Новости
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Подрядчиков будут наказывать за каждый отдельный случай плохой уборки

Фото: wikimedia.com

За плохую уборку во дворах Санкт-Петербурга подрядные организации необходимо штрафовать. Причем, за каждый случай отдельно. Соответствующее поручение сделал вице-губернатор города Николай Бондаренко.

Соответствующее поручение уже получили представители районных администраций.

Причина предложения Бондаренко связана с докладом заместители председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаева, согласно которому, в работе подрядчиков обнаружен ряд нарушений.

При этом, районы уже отчитались о полной зачистке внутриквартальный территорий.

Ранее активисты организации «Красивый Петербурга» предложили горожанам принять участие в акции по измерению количества пыли на улицах города на Неве.

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