Строительство нового метро в Петербурге могут профинансировать китайцы

Успешный опыт сотрудничества Северной столицы с бизнесменам из КНР уже есть
Власти Петербурга и Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация договорились о сотрудничестве. Документ подписали градоначальник Северной столицы и вице-президент корпорации Ван Цзиньсун в рамках ПМЭФ-2018.
Стороны договорились, что китайцы поучаствуют в проектах развития транспортной инфраструктуры города при поддержке «Метрогипротранса».
Кроме того, корпорация представит петербургские проекты на рассмотрение китайским финансовым учреждениям для потенциальных инвестиций.
Георгий Полтавченко особенно отметил, что ждут предложений китайцев в плане проектирования и строительства метро.
Градоначальник также напомнил об успешном опыте работы с компаниями из КНР на примере масштабного проекта «Балтийская жемчужина».
По словам Цзиньсуна, в последние годы китайская компания наращивает присутствие на российском рынке. Основная деятельность компании — дороги и рельсовый транспорт.
Компания будет заниматься и привлечением финансирования.
Отметим, что китайские инвесторы уже проявляли интерес к строительству частного метро в ОДЦ «Лахта-центр», но дальше заявлений о заинтересованности дело так и не пошло.