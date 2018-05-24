Строительство нового метро в Петербурге могут профинансировать китайцы

Успешный опыт сотрудничества Северной столицы с бизнесменам из КНР уже есть

Власти Петербурга и Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация договорились о сотрудничестве. Документ подписали градоначальник Северной столицы и вице-президент корпорации Ван Цзиньсун в рамках ПМЭФ-2018.

Стороны договорились, что китайцы поучаствуют в проектах развития транспортной инфраструктуры города при поддержке «Метрогипротранса».

Кроме того, корпорация представит петербургские проекты на рассмотрение китайским финансовым учреждениям для потенциальных инвестиций.

Георгий Полтавченко особенно отметил, что ждут предложений китайцев в плане проектирования и строительства метро.

Градоначальник также напомнил об успешном опыте работы с компаниями из КНР на примере масштабного проекта «Балтийская жемчужина».

По словам Цзиньсуна, в последние годы китайская компания наращивает присутствие на российском рынке. Основная деятельность компании — дороги и рельсовый транспорт.

Компания будет заниматься и привлечением финансирования.

Отметим, что китайские инвесторы уже проявляли интерес к строительству частного метро в ОДЦ «Лахта-центр», но дальше заявлений о заинтересованности дело так и не пошло.