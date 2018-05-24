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24 Май, 2018


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X5 Retail Group за 2 года откроет в Ленобласти 30 магазинов

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в: Новости
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В 47 регионе появится 600 новых рабочих мес

Продуктовый ретейлер X5 Retail Group планирует к 2020 году открыть 30 магазинов в Ленобласти. Это 2 «Перекрестка», а остальное-  «Пятерочки». Они позволят создать 600 новых рабочих мест.

Как сообщает ДП, об этом на ПМЭФ-2018 рассказал директор компании по взаимодействию с органами госвласти Станислав Наумов.

«Работа в Ленобласти для X5 уникальна. В компании работает 8 тыс. местных жителей. X5 закупает местную региональную продукцию на 20 млрд рублей и поставляет ее в 36 субъектов федерации, где присутствует. Планируется в течение этого и следующего года открыть не менее 30 торговых точек в Ленобласти, в том числе два «Перекрестка», а остальное — «Пятерочки» в отдаленных районах Ленобласти», — цитирует его издание.

Он отметил, что за счет расширения сети в регионе будет создано 600 рабочих мест.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко напомнил, что «Пятерочка» считается давним партнером Ленобласти.

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