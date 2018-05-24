Электричка приедет в Белоостров только через 30 лет

Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей

Смольный и РЖД договорились о строительстве электрички в Белоостров.

Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2018 Георгий Полтавченко и президент компании Олег Белозеров. Проект ветки Старая Деревня — Белоостров будет построен по схеме ГЧП к 2048 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей.

Вместе с тем Георгий Полтавченко заверил, что в самое ближайшее время город начнет строительство ветки. Это упростит транспортную ситуацию для жителей периферийных районов.

О том, что Смольный вновь рассматривает возможность строительства либо железнодорожной ветки, либо скоростного трамвая в Белоостров стало известно в феврале этого года. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 11-12 млрд рублей.

Отметим, что первый конкурс на разработку предпроектной документации трамвайной линии Старая деревня — Белоостров КРТИ объявлял еще в августе 2017 года. Подрядчик должен был определить возможность размещения линии маршрута в полосе отвода РЖД. Кроме того, на этом этапе нужно было оценить сроки реализации и затраты и два варианта юридической схемы реализации.

Однако позже конкурс был отменен, а в ноябре прошлого года объявлен заново. Как заявлял тогда экс-замглавы комитета Вадим Власов, конкурс отвязали непосредственно от железнодорожного транспорта и предложили подрядчику продумать надперепрофилированием путей под легкорельсовый трамвай.

Однако против трамвая тогда выступили монополисты. Критически высказывался генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев, заявивший, что ЛРТ — это неэффективное использование бюджетных средств, поскольку инфраструктура самой «железки» — недозагружена и ОЖД готова к введению дополнительных поездов. Сейчас на участке работает однопутная железнодорожная ветка — от Старой деревни до Белоострова по будним дням ходят 12 электричек в сутки. Время в пути составляет около часа.

Новая ветка необходимо городу для обеспечения транспортной доступности «Лахта-центра» и тематического парка «Патриот» в Кронштадте.