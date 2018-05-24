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24 Май, 2018


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Смольный ускорил аэроэкспресс в Пулково на 3 года

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в: Новости
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Проект подешевел на более чем, на 1 млрд рублей

Фото: aeroexpress.ru

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров договорились о строительстве ветки в Пулково в рамках ПМЭФ-2018.

Проект будет построен по схеме ГЧП за 18,8 млрд рублей. Из них частные средства -8,8 млрд. Ветка должна появиться к 2022 году.

Георгий Полтавченко отметил, что конкурс объявят уже к концу июня. Протяженность ветки составит 9 км, время в пути — 26 минут.

Сейчас «Аэроэкспресс» обслуживает московский авиационный узел — Внуково, Домодедово, Шереметьево. В 2017 году компания перевезла 11,7 млн человек, выручка перевозчика составила 6,1 млрд рублей.

 

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