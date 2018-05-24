Строительство автовокзала «Южный» может начаться в следующем году

В рамках проекта появится и гостиница на 4 звезды

Власти Петербурга и ООО «Вернисаж» в рамках ПМЭФ-2018 договорились о строительстве автовокзала «Южный» у станции метро «Купчино».

Как заявил «представитель по доверенности» компании Эльмир Махавир Оглы Эминов, инвестор построит хаб за счет собственных и привлеченных средств, город же поможет решить организационные вопросы.

Объем инвестиций составит 4,1 млрд рублей, строительство начнется в 2019 году, закончится в 2024 году.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что в настоящее время в городе есть только один автовокзал, при этом в центре города, и Северной столице нужно развивать пассажирские перевозки в южном направлении.

Как стало известно Stroupuls, в настоящее время ООО «Вернисаж» подало заявку в комитет по инвестициям на предоставление земельного надела. По вокзалу ведутся предпроектные проработки. Кроме вокзала, здесь появится гостиница на 224 места. Торговли не будет.

Ранее сообщалось, что автовокзал появится в рамках транспортно-пересадочный узел «Купчино». Под объект отведут надел на территории квартала 15 Московского района восточнее проспекта Юрия Гагарина. Для проекта уже утвержден ППТ.

С учетом местоположения пятна здесь можно будет обеспечить транспортную доступность вокзала (Дунайский и Витебский проспекты). А автобусы смогут отправляться на федеральные трассы (М-10 «Россия», М-20 «Санкт-Петербург — Псков», М-11 «Нарва»).

Кроме того, отсюда можно будет уехать в Тосно, Гатчина, Коммунар, Лукаши, Ям-Ижора, Федоровское, Саблино, Поповка, Никольское, Ульяновка, Лодейное Поле, Бокситогорск, Тихвин и др.

«В перспективе маршрутная сеть автовокзала предусматривает межрегиональное и международное сообщение по новгородскому, псковскому, таллинскому, прибалтийскому направлениям, а также со странами восточной и центральной Европы», — подчеркивали в пресс-службе Игоря Албина и добавляли, что в южном направлении в перспективе потребуются и больше вокзалов.