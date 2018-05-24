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25 Май, 2018


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РФПИ вложит 7 млрд рублей в город-спутник Южный

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в: Новости
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А на прошлом ПМЭФ деньги обещали вложить турки Renaissance Construction

Российский фонд прямых инвестиций вложит около 7 млрд рублей в развитие инфраструктуры на территории города-спутника Южный, соглашение было подписано сегодня в рамках ПМЭФ.

Председатель совета директоров ООО «Город-спутник «Южный» Захар Смушкин отметил, что разработать новую схему финансирования крупных инфраструктурных проектов удалось благодаря активной и всесторонней поддержке города-спутника Южный и инновационного центра «ИТМО Хайпарк» со стороны федеральных и городских властей. «Инвестиции РФПИ позволят реализовать наш проект качественно и в срок. В свою очередь город получит серьезный социально-экономический эффект от развития новой территории на юге Петербурга», – сказал он.

Напомним, что город-спутник Южный – новый район Петербурга, где планируется создание городской среды и центров притяжения. Строительство города начнется в 2018 году и продлится 15 лет. В Южном будет 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

Отметим, что на прошлом ПМЭФ было подписано похожее соглашение с турецкой Renaissance Construction, которая обещала вложить 15 млрд рублей в городскую инфраструктуру и в том числе «Южный».

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