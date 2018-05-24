Завод по производству диетических продуктов появится в Петербурге

Договор был заключен между акционерным обществом «РОСИНЖИНИРИНГ» и компанией «Dr.Schär SPA»

В рамках Петербургского международного экономического форума, который сегодня, 24 мая, стартовал в Северной столице, был подписан Меморандум о сотрудничестве между городом на Неве, акционерным обществом «РОСИНЖИНИРИНГ» и компанией «Dr.Schär SPA».

Подписи под документом поставили губернатор Георгий Полтавченко, операционный директор «Dr.Schär SPA» Питер Хинтнер и президент АО «РОСИНЖИНИРИНГ» Дмитрий Новиков.

Согласно меморандуму на территории особой экономической зоны на площадке «Новоорловская» появится завод по производству продуктов без глютена и компонентов для диетического и здорового питания.

«Этот проект очень важен с социальной точки зрения, так как позволит повысить качество жизни людей, нуждающихся в диетическом питании», — высказался Полтавченко.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге с 24 по 26 мая.