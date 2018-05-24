Стоимость железнодорожных путей до Белоострова удивила РЖД

В организации утверждают, что говорить о сроках и суммах проекта пока рано

В компании Российские железные дороги (РЖД) удивлены озвученной властями Петербурге стоимости железнодорожных путей до Белоострова. Об этом пишет АБН.

Ранее Смольный в рамках ПМЭФ-2018 рассказал, что РЖД и Северная столицы намерены реализовать проект по созданию линии железнодорожного сообщения по маршруту метро «Старая Деревня» — поселок «Белоостров». Срок проекта – 3о лет. Размер общих инвестиций составляет 18 миллиардов рублей.

«В настоящее время говорить о конкретных проектах, сроках, а тем более суммах – преждевременно», — цитирует агентство представителей РЖД.

Представители организации также уточнили, что работа над проектом будет продолжаться на дополнительных встречах. По конкретной реализации заключат отдельное соглашение в соответствии с законодательством.

Меморандум о сотрудничестве был подписан на Экономическом форуме губернатором Георгием Полтавченко и главной РЖД Олегом Белозеровым.