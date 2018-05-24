В его рамках появятся кластер, состоящий из объектов IT- индустрии, цветочной и рыбной биржи и т.д.

Объем инвестиций в проект «Аэрополис» составит 11 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2018 губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор ООО «Аэропорт» Пулково Ростислав Чернышов.

Проект предполагает комплексное освоение территории в Пулково-2 и создание кластера объектов недвижимости, в которых разместятся IT- индустрии, транспортно-логистический комплекс, торговые площади, цветочная и рыбная биржи, а также грузовой терминал. Соглашение действует до 2031 года.

Как отметил Георгий Полтавченко, проект направлен на развитие IT — компаний, особенно отечественных, и будет способствовать развитию экономики города.

По словам господина Чернышева, государство участвовать в строительстве «Аэрополиса» не будет, «Воздушные ворота Северной Столицы» выступит оператором развития этой зоны, инвесторами же — скорее всего, АО «Грузовой терминал Пулково», компания UTG, австрийская Warimpex.

Ростислав Чернышев напомнил, что проект представляли еще на ПМЭФ в 2016 году, но с тех пор концепция поменялась. Если раньше говорили ли только про Пулково-2 и территорию 3-го перрона, то теперь в проект вошла огромная территория вокруг аэропорта в 1,5 тыс. га. Сейчас по ней готовят ППТ, документ появится в 2019 году.