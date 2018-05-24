Земля у метро «Приморская» не вернулась в бюджет Петербурга

Иски Комитета имущественных отношений удовлетворены только частично

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался расторгать договор аренды 1,6 га на улице Беринга между властями города и застройщиком «Питер-Констракшн».

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на арбитражного управляющего компании Владимира Полуянова.

Иски Комитета имущественных отношений (КИО) к застройщику были удовлетворены, но только частично. Представители ведомства требовали разорвать договоры аренды трех участков на улице Беринга и взыскать с «Питер-Констракшн» 36 миллионов рублей долгов и штрафов по арене.

Задолженность по арендной плате суд взыскал, но отказал в расторжении договоров с участников. В КИО намерены оспорить решение инстанции суда. Комитет защищает права города, так как компания задолжала бюджету Петербурге более 200 миллионов рублей.

Арбитражный управляющий, в свою очередь, заявил о планах продать права аренды участков на банкротных торгах. Их стоимость оценена в 400-600 миллионов рублей. Полуянов добавил, что намерен пополнить конкурсную массу квартирами, выведенными по подозрительным сделкам в 2014-15 годах.

Эти активы позволят достроить 15-летний долгострой «Охта-Модерн», квартиры в нем ждут 230 семей.